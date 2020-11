QubicGames zamierza wydać 13 gier w grudniu 2020 r.

" Jak co roku , to właśnie w IV kwartale, a w szczególności w okresie świąteczno-noworocznym planujemy najwięcej premier i kampanii marketingowych. Tylko w ostatnie 10 dni grudnia QubicGames planuje 13 premier gier, w tym wydanie w Ameryce, Europie i Japonii 6 gier ze znanej serii BIT. TRIP . Liczba planowanych premier w IV kwartale jest sumarycznie większa niż gier wydanych przez 9 pierwszych miesięcy roku" - powiedział prezes Jakub Pieczykolan, cytowany w komunikacie.

"W miesiącach czerwiec-październik, wydaliśmy 8 gier i zestawy płatnych dodatków do 3 gier na konsole Nintendo Switch. 5 z premier, zgodnie ze strategią na rok 2020, zadebiutowało na rynku japońskim - kluczowym pod względem liczby posiadaczy wspomnianej konsoli. W minionym kwartale zadebiutował również 'Dex' - nasza największa dotychczasowa premiera, w trzy tygodnie pokrywając koszty produkcji i marketingu. W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy przedsprzedaż gry 'Dex' w Japonii i jest to nasza najszybciej sprzedająca się gra w przedsprzedaży na rynku japońskim. Tytuł zadebiutuje już w ten czwartek - 19 listopada. Ponadto, zainwestowaliśmy w zakup praw do serii Pocket Mini Golf oraz rozpoczęliśmy prace koncepcyjne nad drugą częścią tej gry i spin-offem zatytułowanym Pocket Mini Bowling" - dodał Pieczykolan.