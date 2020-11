R22 chce utrzymać dynamikę wzrostu wyników w kolejnych kwartałach

"Dynamika, jaką osiągnęliśmy w III kwartale 2020 roku, jest jak najbardziej do utrzymania w kolejnych kwartałach. Ciągle pracujemy nad nowymi usługami i produktami, pozyskujemy nowych klientów. Dodatkowo w segmencie SPaaS nasz wzrost wspiera sam rozwój naszych klientów, bo wielu z nich działa w segmencie e-commerce, który dynamicznie się rozwija" - powiedział Dwernicki podczas wideokonferencji.

W III kwartale 2020 r. przychody Grupy R22 wzrosły o 11% r/r do 49,4 mln zł, skorygowana EBITDA - o 16% do 15 mln zł, a zysk netto - o 103% do 6,8 mln zł.