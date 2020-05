R22 otrzyma od spółki zależnej Vercom blisko 12 mln zł

"Z roku na rok osiągamy coraz lepsze wyniki finansowe w obu głównych segmentach działalności Grupy R22. Wzrosty widać również w generowanej gotówce, którą chcemy dzielić się z akcjonariuszami, stąd dystrybucja zysku w ramach Grupy do spółki notowanej na GPW" - powiedział prezes R22 Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.

Jak podała spółka, w formie dywidendy do akcjonariuszy Vercom trafi 69,5% zysku netto, który wyniósł w 2019 r. 14,86 mln zł.

"Wartość dywidendy wyniesie zatem 10,3 mln zł, z czego do R22 trafi 7,3 mln zł. Pozostała kwota trafi do akcjonariuszy mniejszościowych - zarządu spółki Vercom. W wyniku skupu akcji własnych Vercom w celu ich umorzenia, w którym udział weźmie tylko R22, spółka otrzyma 4,4 mln zł, a jej udział w Vercom spadnie z 71,65% do 70,51%" - czytamy także.