Rada nadzorcza LPP zrezygnowała czasowo z wynagrodzenia

"Jako członkowie organu nadzorującego działalność LPP nie pozostajemy obojętni na to, z jakimi wyzwaniami obecnie mierzy się cała firma. Mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo jej pracowników, jak i wieloletnich partnerów biznesowych, w geście solidarności z zarządem firmy, podjęliśmy wspólnie z pozostałymi członkami rady decyzję, że do czasu ustabilizowania się sytuacji finansowej, nie będziemy pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji. Jesteśmy przekonani, że wszelkie formy ograniczenia wydatków w tej wyjątkowej sytuacji są niezbędne do tego, aby firma z tak długą tradycją na ryku przetrwała i mogła się rozwijać przez kolejne dekady" - powiedział zastępca prezesa rady nadzorczej LPP Wojciech Olejniczak, cytowany w komunikacie.