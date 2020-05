Rafako kontynuuje prace nad biznesową transformacją grupy

"Zleciliśmy zewnętrznej firmie wykonanie 'planu reorganizacji i rozwoju' grupy. Mamy już ten istotny dokument, który pokazuje średnio- i długoterminowe trendy na naszych rynkach. Pozwoli on na przygotowanie konkretnych planów taktycznych i inicjatyw do wdrożenia" - powiedziała Wasilewska-Semail w rozmowie z ISBnews.

"Ten dokument to element przygotowania do transformacji biznesu. Bo transformacja paliwowa po 2021 r. jest nieuchronna. My w związku z tym musimy wyskalować organizację, poszukiwać rozwiązań, jak nasze referencje mogą być wykorzystane na innych rynkach, ewentualnie pozyskać partnerów" - dodała.

"My zakładamy, że ten program będzie realizowany w pierwotnym kształcie i nie jest zagrożony. Z drugiej strony, dużych szans i możliwości dla nas upatrujemy także w ramach konwersji źródeł węglowych na gazowe, co sygnalizowało m.in. PGNiG" - wyjaśniła prezes.

"Wreszcie, co by było bardzo ciekawe dla nas, może zostać odblokowany temat lokalnego ciepłownictwa, co z kolei przyspieszyłoby jego konsolidację w ramach większych spółek ciepłowniczych. Z naszego punktu widzenia byłby to pożądany kierunek, zyskalibyśmy dużych, profesjonalnych klientów, dla których istotne są powtarzalne prace przy mniejszym ryzyku" - zakończyła p.o. prezesa.