Rafako miało 33,59 mln zł zysku netto, 40,53 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (tj. całego 2017 r.), Grupa Rafako odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży o 29%. Wynika to przede wszystkim:

"W okresie 2018 roku Grupa Rafako istotnie obniżyła poziom kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu, które wyniosły odpowiednio 24,4 mln zł i 51,9 mln zł (w sumie blisko 76,3 mln zł). W porównaniu do roku poprzedniego koszty sprzedaży i ogólnego zarządu spadły o blisko 19%, z kwoty ok. 93,7 mln zł w całym 2017 roku do ok. 76,3 mln zł w całym 2018 roku" - czytamy dalej.