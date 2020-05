Rafako nie spodziewa się dalszych odpisów i korekt na kontraktach

"To mechanizm ostrożnościowy, konieczny zwłaszcza w przypadku spółek notowanych na giełdzie. Przepisy go wymuszają, w momencie, kiedy limity kapitałowe są jeszcze na bezpiecznym poziomie. To działanie wymuszone, ale oczywiście rzetelnie się do walnego przygotowujemy. To też okazja do rewizji naszej oceny ryzyk. Zakładamy, że głosowanie - jak w ogromnej większości tego typu sytuacji - zakończy się pozytywnie. Zarząd obecnie finalizuje propozycje założeń a właściwie zobowiązanie do kontynuowania działalności, które chce uzgodnić z radą nadzorczą tak, aby zaprezentować akcjonariuszom długoterminową ścieżkę wyjścia na prostą przez spółkę" - zakończyła Wasilewska-Semail.