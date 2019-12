Rafako szacuje obecnie planowaną marżę na projekcie Jaworzno na ok. 5%

"Zarząd Rafako [...] informuje o dokonaniu przez podmiot zależny emitenta - spółkę pod firmą E003B7 [...] (SPV) rewizji budżetu na realizację projektu realizowanego na podstawie kontraktu, w związku z zawarciem aneksu nr 7 do kontraktu, która to rewizja wykazała, że SPV poniesie w 2019 roku stratę finansową za cały rok obrotowy w prognozowanej kwocie ok. 155,8 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Wskazana strata w wyniku finansowym SPV za rok 2019 wynika z przedłużenia terminu realizacji projektu realizowanego na podstawie kontraktu. W związku z powyższym, emitent zamierza dokonać szacunków wpływu wyżej wskazanej straty na wynik finansowy wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2019 rok obrotowy, podano także.

"Jednocześnie [...] pogorszenie prognozowanych wyników ma bezpośredni związek z wydłużeniem terminu realizacji kontraktu sformalizowanym w aneksie nr 7 do kontraktu. W toku negocjacji emitent uzyskał ponad 30% wnioskowanej kwoty, która miała pokryć koszty wydłużenia kontraktu" - czytamy dalej.

Rozpoczęte zostały prace i analizy mające na celu ograniczenie szacowanego negatywnego wyniku. Działania te, będą przede wszystkim polegały na dochodzeniu roszczeń z tytułu nadzwyczajnego wzrostu cen od spółki pod firmą Nowe Jaworzno Grupa Tauron (zamawiający) w kwocie nie niższej niż 67 800 000 zł po oszacowaniu i dochodzeniu roszczeń od podwykonawców oraz szeregiem procesów optymalizacyjnych mających na celu obniżenie kosztów dokończenia kontraktu w tym także znaczącego obniżania kosztów stałych SPV, stwierdzono w informacji.

"W związku z istniejącym na rynku konsensusem dotyczącym około 8% marży na kontrakcie, emitent informuje, że powyższy szacunek budżetu obniża planowaną marżę na kontrakcie do około 5%" - podsumowano w informacji.

Rafako realizuje umowę na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II - w zakresie kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku dla Grupy Tauron.

W połowie grudnia Konsorcjum Rafako i Mostostal Warszawa zawarło ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron aneks nr 7 do kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, na warunkach ustalonych w połowie października 2019 r., co oznacza, że cena netto umowy wzrośnie o 52,3 mln zł, a termin oddania bloku do eksploatacji to maksymalnie 31 stycznia 2020 r.

W połowie października br. Tauron podał, że Nowe Jaworzno Grupa Tauron - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - ustaliła w negocjacjach z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa rozszerzenie zakresu prac przy budowie bloku energetycznego 910 MW, które zwiększy cenę netto o 52,3 mln zł do 4 537,8 mln zł i przesunie termin oddania bloku do eksploatacji najdalej do 31 stycznia 2020 r.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,27 mld zł w 2018 r.

