Rainbow Tours pozytywnie ocenia niektóre rozwiązania pakietu osłonowego

(1) wydłużenie do 180 dni terminu skuteczności odstąpienia przez podróżnego od umowy o udział w imprezie turystycznej lub jej rozwiązania przez organizatora turystyki.

"W ocenie zarządu spółki wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania będzie miało znaczący i pozytywny wpływ na poprawę i zabezpieczenie sytuacji płynnościowej spółki, co wynika z faktu, iż spółka, jako organizator turystyki zobligowana będzie do zwrotu na rzecz podróżnego poniesionych wpłat w terminie 194 dni od złożenia przez klienta oświadczenia o rezygnacji (tj. skutku prawnego występującego po upływie 180 dni od dnia złożenia rezygnacji plus standardowe 14 dni na faktyczny zwrot środków). Wprowadzone rozwiązanie powoduje wydłużenie terminu na zwrot przez emitenta środków wpłaconych przez klientów, a z drugiej strony promuje opcję vouchera na przyszłe świadczenia turystyczne, jako że w większości przypadków klienci preferują możliwość przepisania się na imprezy turystyczne w okresie wakacyjnym, niż długie oczekiwanie na zwrot pieniędzy" - czytamy w raporcie.