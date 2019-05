Rank Progress miał 14,12 mln zł zysku netto, 44,71 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"Łączne przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ukształtowały się na poziomie 88,5mln zł, czyli były wyższe o prawie 3,5 mln zł niż rok wcześniej. Wzrost wynikał głównie z większych przychodów z tytułu sprzedaży towarów. W 2018 roku grupa sprzedała do jednostki stowarzyszonej część udziału w nieruchomości położonej we Wrocławiu, którą ujęła w przychodach ze sprzedaży towarów. Największy udział w przychodach stanowiły przychody z tytułu najmu nieruchomości, które wyniosły 50,6 mln zł. Zmniejszyły się one w porównaniu do roku 2017 o 4,3 mln zł na skutek sprzedaży w maju 2017 roku Galerii Świdnickiej inwestorowi zewnętrznemu" - napisał prezes Jan Mroczka w liście do akcjonariuszy.