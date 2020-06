Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

WEEKEND

Grupa Żywiec aktywnie włączyła się w walkę z epidemią, szerząc ideę współdziałania na rzecz pomocy tym, których sytuacja dotknęła najbardziej. Do tej pory spółka zapewniła wsparcie placówkom ochrony zdrowia w swoich lokalnych społecznościach dofinansowując zakup sprzętu medycznego i środków ochrony. Przekazała także 1 mln zł na zbiórkę dla szpitali prowadzoną przez Fundację Siepomaga.pl, do której wspierania zachęca też marka Żywiec w cyklu koncertów Żywiec Męskie Granie w Domu, podała Grupa Żywiec.

"Wspólnie z partnerami, w podzięce wszystkim tym, którzy w czasie pandemii dbają o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich Polaków, Grupa Żywiec przygotowała specjalny napój "Dla Bohaterów naszego Ż". Trafił on do 151 placówek w całej Polsce, zarówno szpitali zakaźnych, jak również Urzędów Miast i Urzędów Gmin, za których pośrednictwem był przekazywany policji, straży pożarnej oraz osobom szyjącym maseczki. Napoje trafiły także do wielu innych bohaterów - pracowników stacji pogotowia ratunkowego, domów opieki oraz osób, które dołączały je do posiłków dla lekarzy" - czytamy w komunikacie.

W celu zapewnienia lepszej ochrony przed epidemią, Arcyksiążęcy Browar w Żywcu przekazał bezpłatnie wszystkim mieszkańcom Żywca płyny do dezynfekcji powstałe na bazie alkoholu pozostałego po produkcji piwa 0,0%, podano także.

Grupa Żywiec jako pierwsza w branży podjęła się także odebrania niesprzedanego piwa o wartości 5 mln zł od lokali gastronomicznych, które musiały wstrzymać działalność ze względu na epidemię, pomagając tym samym w przetrwaniu wielu lokalnym przedsiębiorcom. Grupa Żywiec kontynuuje również pomoc w odradzaniu się branży gastronomicznej poprzez platformę systemowej pomocy pod nazwą GASTRO AKCJA, zapewniając wsparcie lokalom z całej Polski.

PONIEDZIAŁEK

ALDI kontynuuje akcję charytatywną "Doceniam, dziękuję!". Sieć sprzedała już ponad 220 tys. naklejek będących hołdem dla cichych bohaterów. Dotychczas w ramach akcji udało się zebrać ponad 350 tys. zł, zaś celem jest sprzedaż naklejek o łącznej wartości 1 mln zł, podała spółka.

W prowadzoną przez ALDI zbiórkę na rzecz walki z koronawirusem zaangażowali się znani polscy artyści i influencerzy, którzy zachęcają do zakupu naklejek zaprojektowanych przez polskich ilustratorów. Dotychczas w ramach akcji udało się zebrać ponad 350 tys. zł. ALDI chce sprzedać naklejki o łącznej wartości miliona złotych, a dochodem z ich sprzedaży zasilić konto Fundacji Siępomaga. W realizacji tego celu ma pomóc między innymi wewnętrzny konkurs dla zespołów sklepowych w całej Polsce, podano.

Od 12 maja sieć sklepów ALDI prowadzi akcję charytatywną "Doceniam, dziękuję", której celem jest wsparcie lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracowników sklepów, listonoszy, kurierów i wszystkich tych, którzy stoją na pierwszej linii walki z koronawirusem.

"Decydując się na rozpoczęcie akcji "Doceniam, dziękuję!" czuliśmy ogromną potrzebę wsparcia walki z koronawirusem i wyrażenia naszej wdzięczności dla cichych bohaterów tych dni, którymi są również pracownicy naszych sklepów. Na potrzeby akcji przygotowaliśmy ponad pół miliona naklejek, ale już teraz jesteśmy gotowi do ewentualnej drugiej odsłony. Tylko po trzech dniach od uruchomienia akcji sprzedaliśmy ponad 70 tysięcy naklejek, obecnie liczba ta sięgnęła już ponad 220 tysięcy. Tak duże zainteresowanie i chęć dołożenia swojej cegiełki do walki z koronawirusem przez naszych klientów pokazuje jak ważne w obliczu pandemii, z którą zmaga się teraz cały świat, jest budowanie solidarności społecznej i jednoczenie się wokół słusznych idei" - powiedziała dyrektor marketingu i komunikacji ALDI Polska Agnieszka Barańska.

Osiągniecie celu 1 mln zł zależy w dużej mierze również od pracowników sklepów. Właśnie dlatego, aby zmotywować ich do sprzedaży naklejek sieć przygotowała dla nich specjalny konkurs. W okresie trwania akcji ,,Doceniam, dziękuję!" zespoły sklepowe rywalizują ze sobą o tytuł najlepszego sprzedawcy naklejek z grafikami akcji i specjalne nagrody dla całego zespołu.

"Akcja "Doceniam, dziękuję!" została bardzo dobrze odebrana przez naszych pracowników, którzy sami, jako cisi bohaterowie, niezwykle zaangażowali się w naszą akcję charytatywną. Duch pracy zespołowej jest naprawdę zauważalny. Mamy sklepy, które sprzedały w ciągu jednego dnia ponad 500 naklejek, a wśród naszych pracowników są sprzedawcy, którzy na 150 obsłużonych klientów sprzedają 120 naklejek" - wyjaśnia Barańska.

Dostępne w sklepach ALDI naklejki zostały zaprojektowane przez znanych artystów - ilustratorów i twórców komiksów. Rysunki są ich autorską interpretacją hasła przewodniego akcji ,,Doceniam, dziękuję". W akcję zaangażowali się: Tomek Bieniek, Dawid Ryski, Ernesto Gonzales, Trust, Paweł Jońca, Marta Paradowska, Andrzej Wieteszka oraz Tomasz Łęczyński. Koszt jednej naklejki to 1,99 zł. Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na rzecz walki z koronawirusem w ramach zbiórki realizowanej przez fundację Siępomaga

"Razem przeciw COVID" to pakiet narzędzi IT bezpłatnie udostępnianych placówkom medycznym przez Asseco Poland. Przygotowane rozwiązania informatyczne usprawniają postępowanie w przypadku zdiagnozowania lub podejrzenia koronawirusa oraz ułatwiają zdalny kontakt z pacjentem. Usługi zostały przygotowane z wykorzystaniem infrastruktury Chmury Krajowej, podała spółka.

Asseco Poland już od kwietnia umożliwia placówkom medycznym bezpłatne wdrażanie narzędzi IT usprawniających komunikację z pacjentami. Z uwagi na duże zainteresowanie pakietem "Pacjencie #zostanwdomu", powstały kolejne narzędzia, wspierające szpitale w walce z koronawirusem.

"W czasie pandemii dla placówek medycznych kluczowe jest z jednej strony zachowanie ciągłości świadczenia opieki lekarskiej, a z drugiej - wdrożenie i sprawne stosowanie odpowiednich procedur bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Z pomocą przychodzą rozwiązania informatyczne" - powiedział zastępca dyrektora pionu d/s aprzedaży w pionie opieki zdrowotnej Asseco Poland Jan Butkiewicz.

Z myślą o działaniach, jakie placówka medyczna musi podjąć w przypadku podejrzenia lub zdiagnozowania u pacjenta wirusa COVID-19, Asseco przygotowało dwie unikalne usługi, które zostały dodane do pakietu usług teleinformatycznych. Specjalny moduł BioHazard pozwoli szpitalowi odpowiednio oznaczać oraz wyszukiwać w swojej bazie danych pacjentów z podejrzeniem COVID-19, lub inną groźną chorobą wirusową lub bakteryjną. Drugie narzędzie to Rejestr pacjentów z COVID, który umożliwi integrację z Krajowym Rejestrem Pacjentów z COVID. Wyeliminuje to ewentualne dublowanie wprowadzanych informacji i natychmiast potwierdzi przypadek wcześniejszego zdiagnozowania koronawirusa. Szpitale zyskają również dostęp do formularza dokumentacji medycznej 'PreTRIAGE', w którym gromadzone są informacje z wywiadu wstępnego, podkreślono.

Pozostałe rozwiązania udostępniane w ramach pakietu "Razem przeciw COVID" wspierają zdalną komunikację z pacjentem.

"Teleporady, wykorzystując technologię komunikacji audiowizualnej, pozwalają lekarzom udzielać porad w sposób zdalny, zapewniając dostęp do cyfrowej dokumentacji medycznej pacjenta. E-Powiadomienia usprawniają komunikację z pacjentem pozwalając na wdrożenie automatycznej wysyłki SMS-ów lub e-maili. Ich ważną funkcjonalnością jest również możliwość wysłania kodu PIN do realizacji e-Recepty. E-potwierdzenia umożliwiają natomiast pacjentowi łatwe potwierdzenie lub anulowanie wizyty e-mailem lub smsem, rozładowując przeciążone linie telefoniczne placówek medycznych i redukując liczbę nieodwołanych wizyt" - podano także.

Z pakietu "Razem przeciw COVID" mogą korzystać użytkownicy systemu AMMS. Usługa jest udostępniona bezpłatnie do 31 lipca 2020 r.

WTOREK

Dzięki środkom przekazanym przez spółkę Best szpitale w Elblągu i Gdyni zakupiły respirator, kompletne łóżka szpitalne, maseczki, kombinezony, fartuchy, rękawice i wiele innego sprzętu medycznego. Pieniądze posłużyły także do sfinansowania działalności mobilnego punktu testowania na obecność koronawirusa w Gdyni. Best wsparł również dom dziecka w Elblągu, kupując tablety do nauki on-line.

Na początku kwietnia Grupa Best, jedna z największych firm działających w branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce, przekazała 600 tys. zł na wsparcie walki ze skutkami epidemii COVID-19. Pieniądze trafiły do szpitali w Gdyni i Elblągu. Część środków przekazano również do samorządu Gdyni.

"Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni otrzymało 400 tys. zł, które do tej pory wykorzystano na zakup łóżek szpitalnych, kombinezonów, fartuchów, ale także na zakup materacy przeciwodleżynowych, stetoskopów, ciśnieniomierzy i wielu innych drobnych, ale bardzo ważnych, elementów wyposażenia medycznego. Szpital przeznaczył także część pieniędzy na pokrycie kosztów funkcjonowania mobilnego punktu testowania na obecność koronawirusa, który działa w Gdyni od kwietnia" - czytamy w komunikacie.

Szpital Miejski w Elblągu im. Św. Jana Pawła II otrzymał od Best 100 tys. zł, z czego zdecydowana większość posłużyła do sfinansowania zakupu respiratora, a około 10 tys. zł przeznaczono na zakup kombinezonów ochronnych. Z kolei miasto Gdynia poinformowało o wykorzystaniu środków przekazanych przez Best na zakup 1 500 fartuchów ochronnych, ponad 80 000 rękawic, niemal 1 800 przyłbic i ponad 4 000 tys. litrów płynu do dezynfekcji, podano także.

Spółka zakupiła także m.in. tablety i materiały szkolne, które służą obecnie do nauki podopiecznym domu dziecka w Elblągu.

ŚRODA

W zainaugurowaną na początku kwietnia przez firmę Żabka Polska akcję zbierania żappsów włączyło się już ponad 217 tys. użytkowników, co umożliwiło wsparcie 16 regionalnych szpitali zakaźnych kwotą ponad 2,6 mln zł. Użytkownicy żappki celują w 3 mln zł, podała Żabka Polska.

Przekazane przez klientów żappsy firma podwaja i przekazuje placówkom medycznym na walkę z COVID-19. W związku z nadal trwającą pandemią sieć przedłużyła inicjatywę przekazywania punktów, tzw. żappsów, do 30 czerwca br. Zebrane środki ułatwią placówkom medycznym zakup środków ochrony osobistej oraz urządzeń niezbędnych do walki z COVID-19.

"Jesteśmy niezwykle dumni, że już niemal co dwunasty z blisko 3 mln użytkowników aplikacji żappka zdecydował się włączyć w naszą wspólną walkę z pandemią COVID-19. Akcję przekazywania żappsów przez użytkowników aplikacji przedłużyliśmy do końca czerwca, dzięki czemu jeszcze więcej naszych klientów będzie miało szansę dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć szpitale zakaźne. Cieszymy się, że mamy możliwość wykorzystywania technologii mobilnych także do celów charytatywnych. Pamiętajmy, że razem możemy więcej" - powiedział wiceprezes Żabka Polska Tomasz Blicharski.

Dzięki zainicjowanej przez Żabkę akcji każdy z 16 szpitali zakaźnych otrzymał już 120 tys. zł. Do tej pory w inicjatywę włączyło się ponad 217 tys. klientów, korzystających z aplikacji mobilnej sieci. Ponad połowa ofiarowanych cegiełek miała wartość 100 żappsów, zaś co dziesiąta wartość 400 żappsów. Każdy użytkownik żappki może przekazać punkty ze swojej aplikacji w ramach pięciu przedziałów liczbowych. Każda kwota ofiarowana przez klienta, przed przekazaniem placówkom medycznym, zostaje dodatkowo podwojona przez sieć Żabka - np. 50 żappsów użytkownika = 50 gr + 50 gr od Żabki = 1 zł przekazane na pomoc szpitalom, a 100 żappsów użytkownika = 1 zł +1 zł do Żabki = 2 zł przekazane na pomoc szpitalom.

Klienci, którzy posiadają punkty w aplikacji żappka, mogą przekazywać je na wsparcie walki z epidemią do końca czerwca, dowolną liczbę razy, aż do momentu ich wyczerpania. Aby pomóc, wystarczy zainstalować aplikację mobilną. Pierwsze żappsy użytkownik otrzymuje już na starcie, a kolejne punkty zbiera podczas każdych zakupów, po zeskanowaniu kodu ze swojej żappki.

Żabka Polska podała, że przekazane do tej pory darowizny placówki medyczne w każdym województwie wykorzystują na zakup m.in.: kardiomonitorów, sprzętu medycznego do leczenia pacjentów z COVID-19, urządzeń do mierzenia temperatury, respiratorów, sprzętu do wspomagania wentylacji czy nowoczesnych urządzeń do dezynfekcji sprzętu medycznego, a także środków ochrony osobistej dla personelu, w tym maseczek, rękawic i kombinezonów niezbędnych w okresie pandemii.

CZWARTEK

Do szpitala im. F. Ceynowy w Wejherowie trafił właśnie specjalistyczny sprzęt, zakupiony ze środków Fundacji Energa. To m.in. dwa nowoczesne defibrylatory, które pomogą w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia przede wszystkim na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii wejherowskiego szpitala.

"Fundacja Energa wspiera szpitale w walce z koronawirusem. Czujemy się odpowiedzialni, dlatego wspieramy naszych lekarzy, pielęgniarki, cały personel medyczny. Szpital w Wejherowie otrzymał wsparcie, które pomoże w zakupie sprzętu do intensywnej opieki medycznej jak również środków ochrony osobistej dla lekarzy i pielęgniarek placówki" - powiedziała prezes Fundacji Energa Magdalena Kit-Krawczyk.

W szpitalu powoli pojawia się zakupiony sprzęt. Przyjechały tu już m.in. dwa nowoczesne defibrylatory. To bardzo ważny zakup - urządzenie, z którego do tej pory korzystała placówka, jest już bardzo wysłużone. Na oddziale pracują już także trzy nowe elektryczne ssaki, a także ogrzewacze pacjenta.

"Szczególnie ważne są dla nas defibrylatory. To wysokospecjalistyczny sprzęt, który służy do ratowania zdrowia i życia pacjenta w sytuacjach zatrzymania akcji serca. Dzięki tym urządzeniom personel medyczny jest w stanie udzielić błyskawicznie niezbędnej pomocy, zwiększając szansę przeżycia pacjenta nawet o kilkadziesiąt procent. Defibrylatory tego typu mają również możliwość monitorowania parametrów życiowych pacjenta, bardzo ważnych ze względów klinicznych" - powiedział Sławomir Kuszaj, koordynator sekcji aparatury medycznej Szpitala im. F. Ceynowy w Wejherowie.

Szpital w Wejherowie czeka jeszcze na kolejny sprzęt wysokiej jakości. To kardiomonitory, łóżka do intensywnej terapii, respirator transportowy czy parawany.

Na liście placówek, które w związku z pandemią wsparła Fundacja Energa, jest także m.in. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Szpital im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, Szpital im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty w Dębnie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a także Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie.

