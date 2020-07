Red Dev Studio zakończy etap planowania gry 'Project X' do 30 września br.

"Ze względu na duże zainteresowanie rynku tematem zapowiedzianej przez nas dużej produkcji pod roboczym tytułem - ' Project X ', informujemy, że nie jest nim wysokobudżetowy projekt o nazwie 'Lovecraft Tales', nad którym pracujemy. Dziś mogę zdradzić, że 'Project X' będzie naszą największą produkcją. Tak jak zapowiadaliśmy, środki na realizację gry chcemy pozyskać od zewnętrznych inwestorów. Jej produkcję rozpoczniemy po zakończeniu prac nad grą 'Drill Deal', co według aktualnych planów powinno nastąpić do końca września br." - powiedział prezes Red Dev Studio Wojciech Sypko, cytowany w komunikacie.

W czerwcu br. Red Dev Studio podpisało list intencyjny ze studiem No Gravity Games na stworzenie i wydanie produkcji "Lovecraft Tales". To projekt osadzony we wszechświecie Lovecrafta, który przeniesie graczy do świata przygody w półotwartym świecie. Fabuła gry inspirowana jest "Szeptem w ciemności" H.P Lovecrafta. Gra zostanie wydana w II kwartale 2021 roku na platformie Steam, w następnej kolejności dostępna będzie w wersji na konsole Nintendo Switch. Budżet projektu to ok. 250 tys. zł, przypomniano.