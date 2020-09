Redan: Sieć Top Secret może otworzyć kilka nowych placówek w tym roku

"Przez tych kilka miesięcy od maja do lipca udało nam się dojść do porozumienia z wynajmującymi, ale umowy zostały zawarte przy określonych założeniach, w tym także, że liczba klientów będzie rosła. W maju oszacowaliśmy, że wejścia klientów do sklepów były mniejsze o ok. 50% r/r, w czerwcu o ok. 30% i potem, na koniec roku nastąpi stopniowe zmniejszenie do kilku procent różnicy w liczbie klientów wchodzących do sklepów w porównaniu do 2019 r. Jednak w lipcu i w sierpniu ta tendencja zmniejszania dystansu r/r się zatrzymała i jeżeli to potrwa dłużej i przełoży się na sprzedaż, to ponownie będziemy musieli rozmawiać z wynajmującymi" - powiedział prezes.