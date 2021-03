Rekordowa wycena firmy dwóch Irlandczyków. Jest numerem jeden w Dolinie Krzemowej

Realia 1 godz. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Sami napisaliście mieli dużo w głowie, to wykorzystali. Ja też mam dużo w głowie pomysłów, ale nigdy ich nie ujawnię, bo nie mam sponsora, ani kasy do realizacji lub głowy, co realizacja by kosztowała tyle co zarobki "Kowalskiego", sam patent jest problemem, bo wiadomo, że zaraz ktoś skopiuje i opatentuje.