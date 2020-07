Retail Institute: Odwiedzalność centrów handl. spadła o 37% r/r w V i o 26% w VI

"Od maja obserwujemy stopniowy powrót klientów do galerii handlowych. I tak w maju centra monitorowane przez RI odwiedziło 21 mln osób (-37% r/r), a w czerwcu już ponad 31,5 mln klientów (-26,1% r/r). Najszybciej wyniki odbudowują małe galerie handlowe (od 5 tys. do 20 tys. m2 powierzchni najmu) oraz centra wyprzedażowe (tzw. outlety), które wg ekspertów Retail Institute mają szanse na powrót do wskaźników sprzed pandemii jesienią tego roku" - czytamy w komunikacie.