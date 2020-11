Retail Institute: Po otwarciu centrów handlowych, potrzebne wsparcie dla branży

"Przedsiębiorcy skupieni wokół Retail Institute z ulgą przyjęli decyzję o otwarciu centrów handlowych od 30 listopada 2020 r. Czwarty kwartał zawsze był w handlu najważniejszym okresem w roku więc przywrócenie większości funkcji galerii pozwoli ich najemcom na częściowe nadrobienie strat spowodowanych zamknięciem, ale i stwarza szansę by uchronić się przed upadłością oraz masowymi zwolnieniami pracowników. Nadal w dramatycznej sytuacji pozostaje gastronomia, rozrywka i branża fitness - niezwykle ważna grupa najemców centrów handlowych, która nie może pozostać bez znaczącego wsparcia ze strony państwa" - czytamy w komunikacie.

Stopniowy powrót do stabilnego funkcjonowania branży handlowej będzie możliwy jedynie dzięki uruchomieniu pakietu działań pomocowych dla całego ekosystemu centrów handlowych, który po raz drugi został praktycznie wyłączony z możliwości generowania przychodów przy i tak spadającej liczbie klientów i wysokości obrotów, podkreślono.

"W branży panuje dużą niepewność. Decyzję dotyczącą zamknięcia galerii handlowych uważaliśmy za przedwczesną i nieuzasadnioną, dlatego tę o ponownym otwarciu przyjęliśmy z nieukrywaną ulgą. Listopad jest stracony - spadki zarówno frekwencji, jak i obrotów w tym miesiącu są oczywiste i trudne do odpracowania. Pod znakiem zapytania pozostaje grudzień. Ogromną obawę budzi styczeń i luty, dlatego z całą mocą apelujemy już dziś, aby nie zamykać obiektów handlowych po świętach, a branżę, która zatrudnia w Polsce setki tysięcy pracowników, otoczyć parasolem ochronnym. Jeżeli nie ma to na środków - pozwolić jej po prostu pracować" - powiedziała prezes Retail Institute Anna Szmeja, cytowana w komunikacie.

Sytuacja w branży centrów i sieci handlowych jest nadal trudna. W monitorowanych przez Retail Institute 140 centrach handlowych, w okresie od stycznia do 15 listopada, w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku, najwyższe spadki odwiedzalności odnotowały centra duże (-32,3%), średnie (-28,1%) oraz małe (-26,8%), co miało bezpośredni wpływ na osiągane przez najemców wyniki finansowe. Średni obrót z metra na koniec września 2020 roku był nieznacznie wyższy w centrach dużych (588,8 zł; tj. -26,5% niższy niż w tym samym okresie 2019 roku) niż w średnich (584,5 zł; tj. -22,2% r/r). W centrach małych wyniósł natomiast 496,2 zł, czyli 26,1% mniej niż w tym samym okresie 2019r., podano w materiale.