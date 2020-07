Revolut pozyskał 80 mln USD na szybszy rozwój działalności bankowej w Europie

"Nie poszukiwaliśmy aktywnie dodatkowego kapitału. TSG zwrócił się do nas z propozycją współpracy, oferując swoje doświadczenie w zarządzaniu innowacyjnymi markami konsumenckimi na skalę globalną. Cieszymy się, mogąc skorzystać z wiedzy nowego partnera. Liczymy, że przyspieszy to rozwój naszej platformy" - powiedział CEO i współzałożyciel Revolut Nik Storoński, cytowany w komunikacie.

"Revolut stworzył wszechstronną platformę technologiczną do budowy produktów, która łączy obszary geograficzne, społeczności klientów, cyfrowe aktywa, w tym kryptowaluty oraz transakcje fizyczne i online. Wejście Revolut na rynek amerykański to okazja dla TSG, by zaoferować nasz unikalny know-how w zakresie pozyskiwania nowych klientów i marketingu cyfrowego" - dodała prezes TSG Beth Pickens.