Robaczyński z MF: Nowelizację budżetu przedstawimy prawdopodobnie w czerwcu

"Ona jest, oczywiście, potrzebna, bo widzimy, co się dzieje. Nie zrealizujemy dochodów budżetu. Ale czy ona jest potrzebna już czy za chwilę - to jest kwestia do dyskusji. My już się do tego przygotowujemy i prawdopodobnie w czerwcu taka nowelizacja nastąpi" - podkreślił.