Robyg miał 138,89 mln zł zysku netto, 223,98 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"Wyniki osiągnięte przez Grupę Robyg w 2018 roku to efekt dobrze zaplanowanej i zrealizowanej strategii. Należy podkreślić, że spółka przekroczyła granicę 1 mld zł przychodów, co w połączeniu z ekspansją we Wrocławiu i pozyskaniem inwestora strategicznego umacnia pozycję grupy na polskim rynku i daje dobre perspektywy na kolejne lata. W 2018 roku zrealizowane zostały wszystkie cele: wejście na nowy rynek, satysfakcjonujący poziom sprzedaży mieszkań i uznań lokali w przychodach, uplasowanie obligacji o wartości 360 mln zł oraz inwestycje w bank ziemi przekraczające 200 mln zł. Warto podkreślić, że wyniki finansowe spółki są lepsze od wyników notowanych w ostatnich latach, postrzeganych jako rekordowe dla branży. Wzrost zysków o ponad 20% wynika ze skrupulatnego planowania - dobrze rozlokowanych inwestycji, odpowiadających potrzebom Polaków, przy zachowaniu korzystnych dla grupy marż" - skomentował przewodniczący rady nadzorczej Oscar Kazanelson, cytowany w komunikacie.