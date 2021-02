Robyg oddał ostatnie lokale w Lawendowych Wzgórzach w Gdańsku, łącznie 2 060

"Jest to jedno z pierwszych i zarazem największych osiedli w tej lokalizacji. Dzięki Lawendowym Wzgórzom sama dzielnica zmieniła się nie do poznania i obecnie stanowi jedną z najbardziej pożądanych lokalizacji do zamieszkania. Na wybudowanie inwestycji zużyliśmy około 90 tys. m3 betonu - jest to 2 razy więcej niż na gdyński SEA TOWERS, z użytej stali moglibyśmy wybudować 2 mosty GOLDEN GATE w San Francisco, a ilość trawy mogłaby pokryć 3 krotnie murawę stadionu ENERGA Gdańsk. Przez ponad 10 lat przy wznoszeniu osiedla - codziennie, poza niedzielami - pracowało około 150 osób"- powiedział kierownik projektu Artur Czapliński, cytowany w komunikacie.