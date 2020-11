Robyg wprowadził do oferty 78 lokali w ramach I etapu os. Młode Stogi w Gdańsku

"Wbrew obawom o przyszłość rynku nieruchomości - niektórzy deweloperzy nie tylko nie zwalniają tempa budowy, ale także wprowadzają do sprzedaży kolejne inwestycje. W ostatnim czasie w Trójmieście pojawiło się kilka nowych projektów - ale listopad należy do Robyg, bo uruchamiamy aż dwie nowe inwestycje. Tydzień temu zadebiutowało Porto, a dzisiaj prezentujemy Młode Stogi. W ofercie pierwszego etapu osiedla Młode Stogi nasi klienci będą mogli wybierać spośród 1-, 2-, 3- i 4-pokojowych mieszkań o powierzchni od 26 do 69 m2. Ceny dostępnych lokali zaczynają się już od 245 000 zł. Zakończenie budowy pierwszego etapu inwestycji planowane jest na koniec trzeciego kwartału 2022 roku" - powiedziała dyrektor sprzedaży i marketingu Robyg w Gdańsku Anna Wojciechowska, cytowana w komunikacie.