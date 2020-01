Robyg zakontraktował 2 570 lokali w 2019 r., uzna w przychodach ok. 2 850

"Rok 2019 potwierdził niesłabnący popyt na mieszkania w Polsce. Niewątpliwie przewagę mieli deweloperzy mający rozbudowaną ofertę i dużą liczbę różnorodnych lokali w sprzedaży. Grupa Robyg w 2019 roku istotnie zwiększyła geograficzny zakres działania - weszliśmy na rynek wrocławski i poznański. Tym samym działamy w czterech kluczowych miastach w Polsce. Na rok 2020 przewidujemy ustabilizowanie kosztów materiałów i prac budowlanych - co powinno sprzyjać utrzymaniu cen na poziomach zbliżonych do 2019 roku. Rynek deweloperski jest coraz bardziej wymagający - zarówno ze względu na regulacje i wymogi prawne, jak też finansowe. Jednym z ważniejszych wyzwań dla deweloperów będzie pozyskiwanie banków ziemi - już teraz przewagę mają największe podmioty, które są w stanie podpisywać umowy na duże tereny. RPP już zapowiedziała utrzymanie stóp procentowych bez zmian - co pozwala szacować, że popyt - także inwestycyjny - na nowe mieszkania będzie się utrzymywał. Nasze wyniki w 2019 roku są bardzo zadowalające" -

skomentował wiceprezes Eyal Keltsh, cytowany w komunikacie.