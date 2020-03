Ronson oczekuje rozpoczęcia 2020 r. dobrą sprzedażą i przekazaniami w I kw.

"W 2019 r. sprzedaliśmy 761 mieszkań, czyli zabrakło trochę do celu ustalonego na 800, dlatego że II etap projektu w Ursusie się opóźnił, ale 'odbijemy' to sobie w I kw. br. Wygląda na to, że otworzymy rok mocnym kwartałem, chcemy utrzymać na pewno trend z IV kw. i sprzedać powyżej 200 jednostek w I kw." - powiedział Gutowski podczas konferencji prasowej.