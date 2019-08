Ronson podtrzymuje plan sprzedaży i przekazania po ok. 800 lokali w całym 2019

"Podtrzymujemy nasze plany, zakładające przekazanie klientom w całym 2019 r . ok. 800 lokali. W I półroczu przekazaliśmy łącznie 434 lokale, zatem zrealizowaliśmy ponad połowę rocznego planu. Podobną skalę, ok. 800 lokali chcemy w 2019 osiągnąć również pod względem sprzedaży" - powiedział Netzer na spotkaniu z dziennikarzami.

Do końca bieżącego roku Ronson ma do spłaty 10 mln zł z tytułu obligacji, 35 mln zł w 2020 r. i blisko 75 mln zł z tego tytułu w 2021 r. Według słów przedstawicieli zarządu, cykl produkcyjny i spodziewane wpływy ze sprzedaży lokali pozwolą uzyskiwać środki na spłatę, w tym w 2021 r. kwotę ok. 80 mln zł, która zagwarantuje spłatę z tytułu obligacji zapadających w II kw. 2021.