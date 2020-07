Ronson sprzedał 149 lokali, przekazał 216 w II kw. 2020 r.

"Z powodu pandemii COVID-19, początek drugiego kwartału był trudnym okresem dla całego świata biznesu, a branża deweloperska nie była wyjątkiem. Gdy rząd wprowadził restrykcyjne ograniczenia w przemieszczaniu się, zaczęliśmy szukać nowych sposobów, by pozostać w kontakcie z klientami oraz zaprezentować im naszą ofertę. Tak zrodził się między innymi pomysł na wirtualne dni otwarte transmitowane na żywo na Facebooku. Byliśmy pierwszym deweloperem, który wprowadził takie rozwiązanie. Ta formuła świetnie się sprawdziła i dlatego, mimo złagodzenia wielu obostrzeń, wciąż do niej wracamy. Dzięki szybkiemu dostosowaniu naszych działań sprzedażowych i marketingowych do nowej rzeczywistości, wyhamowanie sprzedaży obserwowaliśmy jedynie w kwietniu. Maj przyniósł już wyraźne odbicie, a w czerwcu zanotowaliśmy jeszcze wyższą sprzedaż, która nie odbiegała od poziomów osiąganych przed wybuchem pandemii" - skomentował wiceprezes i dyrektor ds. sprzedaży Andrzej Gutowski, cytowany w komunikacie.