Ronson wprowadził do sprzedaży 121 lokali w ramach I etapu os. Viva Jagodno

"W pierwszym etapie projektu Viva Jagodno zdecydowaną większość oferty będą stanowić mieszkania 2-pokojowe o metrażach od 42 do 48 m2 w cenie od 7 300 zł/m2, które zostały zaprojektowane tak, by w łatwy sposób można było w nich wygospodarować trzeci pokój. Powierzchnie lokali oferowanych w pierwszym etapie są bardzo zróżnicowane i dopasowane do różnych potrzeb - zaczynając od 28-metrowych kawalerek, a na 116-metrowych lokalach 6-pokojowych kończąc" - czytamy w komunikacie.