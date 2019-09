Ropa droższa po wydarzeniach na Bliskim Wschodzie

Ataki dronowe w Arabii Saudyjskiej zdarzały się już wcześniej, ale nigdy nie były one tak dotkliwe. Tym razem zniszczeniu uległy instalacje w dwóch najważniejszych saudyjskich rafineriach, co przyczyniło się do spadku produkcji ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej o ponad połowę. Ze względu na ogromną rolę tego kraju na globalnym rynku naftowym, skutki dla światowej produkcji również są zauważalne.