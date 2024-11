Rosja wypycha Francję. Przejmują złoża uranu w Afryce

Czołowy francuski koncern z branży energetyki jądrowej Orano zawiesił 1 listopada swoją działalność w Nigrze, tłumacząc to trudnymi warunkami pracy w tym kraju oraz kłopotami finansowymi. Natomiast w czerwcu rząd cofnął przedsiębiorstwu pozwolenie na eksploatację jednego z największych złóż uranu na świecie, Imouraren, a także zamknął granicę z Beninem, co znacznie utrudniło transport surowca.

Zmiana w byłej francuskiej kolonii

Jak pisaliśmy na money.pl w 2021 r. w kraju odbyły się wybory, które wygrał Mohamed Bazoum. Był to pierwszy raz w historii Nigru, gdy zmiana na szczycie władzy nastąpiła w sposób pokojowy, w drodze wyborów, a nie zamachu stanu. Dwa lata później kraj odwiedził sekretarz stanu USA Antony Blinken. W tym okresie do zamachu stanu doszło w Burkina Faso i Gwinei, gdzie władzę przejęło wojsko. Automatycznie doszło do ochłodzenia w kontaktach między tymi krajami a Zachodem, a w szczególności Francją. Do gry weszła Moskwa i nagle w Sahelu zostały jedynie dwa kraje sprzyjające zachodniej demokracji - Czad oraz Niger. Aż do momentu zamachu stanu w Nigrze. W trakcie puczu z tego kraju ewakuowano Polaków.