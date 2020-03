finanse 49 minut temu

RPP obniżyła stopy proc. - główną referencyjną o 50 pb do 1%

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła stopy procentowe o 50 pb w przypadku stopy referencyjnej do 1% podał bank centralny. Stopa lombardowa została obniżona o 1 pkt proc. do 1,5%, stopa redyskonta weksli - o 0,7 pkt proc. do 1,05%, natomiast stopa depozytowa pozostała na poziomie 0,5%.