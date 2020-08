Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji dot. gospodarki odpadami

"To oferta skierowana m.in. do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz do przedsiębiorców, zainteresowanych np. budową stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), budową nowych oraz modernizacją lub rozbudową istniejących regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) a także ponadregionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (PIPOK)" - czytamy w komunikacie.