transport 58 minut temu

Ryanair uruchomi pięć nowych tras z Polski

W zimowym rozkładzie lotów Ryanaira będzie pięć nowych tras: z Gdańska i Krakowa do Billund, z Poznania do Lwowa i Manchesteru oraz z podwarszawskiego Modlina do Charkowa.

Podziel się Dodaj komentarz