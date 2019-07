forex 33 minuty temu

Rynek walutowy czeka na popołudniowe dane makroekonomiczne

We wtorek rano złoty pozostaje stabilny w relacji do euro i dolara, po tym jak w poniedziałek umocnił się do obu tych walut, reagując na najwyższą od prawie 7 lat inflację w Polsce. Ciekawiej na rynku walutowym powinno być dziś w drugiej połowie dnia, gdy zostanie opublikowana seria ważnych danych makroekonomicznych z USA oraz będą mieć miejsce wystąpienia przedstawicie amerykańskiej Rezerwy Federalnej z Jerome Powellem na czele.