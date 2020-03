Rynki surowcowe czekają na wyniki kończącego się jutro spotkania OPEC+

Kluczowym tematem rozmów krajów OPEC + jest propozycja zmian w porozumieniu naftowym. Jeszcze w lutym komitet techniczny OPEC+ zarekomendował obniżenie limitów produkcji ropy o co najmniej 600 tysięcy baryłek. Takie, a nawet większe cięcie produkcji jest możliwe, jednak nie wszystkie państwa są do niego przekonane.

Kraje OPEC naciskają na istotne obniżenie limitów produkcji. Mówi się nawet o obniżce rzędu 1 mln - 1,5 mln baryłek dziennie (dodatkowej, ponad obecne 2,1 mln baryłek dziennie), czyli większej niż zakładały wcześniejsze prognozy. Państwom kartelu zależy na nim, ponieważ chcą one za wszelką cenę doprowadzić do wzrostu notowań ropy naftowej na światowym rynku (przy obecnych cenach budżety wielu państw OPEC są mocno pod kreską). Wspomniane duże obniżki miałyby dotyczyć jednak tylko II kwartału br., natomiast w drugiej połowie tego roku cięcia powróciłyby do obecnych poziomów, czyli 2,1 mln baryłek dziennie.