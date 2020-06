Ryvu miało 4,31 mln zł straty netto, 4,97 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

"W ubiegłym kwartale Ryvu Therapeutics zwiększyło przychody o 56% do 13,6 mln zł. Przychody z tytułu umów partneringowych wzrosły do 7,8 mln zł vs 1,1 mln zł w I kw. 2019. Koszty operacyjne związane z głównie z wydatkami na badania i rozwój nad nowymi kandydatami na leki był w ubiegłym kwartale na stabilnym poziomie i wyniosły 18,6 mln zł wobec 18,4 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem. Strata operacyjna zmniejszyła się do blisko 5 mln zł wobec 9,7 mln zł w 1Q 2019. Na koniec marca 2020 środki pieniężne i ekwiwalenty wyniosły ponad 51 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.