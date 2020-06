Ryvu: Najważniejszy element strategii to badania klin. SEL120 w guzach litych

"Najważniejszym elementem nowej strategii jest uruchomienie badań klinicznych SEL120 w nowotworach litych. Mamy tutaj dobre wyniki badań przedklinicznych w raku piersi, w nowotworach jelita grubego, w kilku innych wskazaniach. Chcielibyśmy poszerzyć potencjał naszej cząsteczki również w innych wskazaniach poza wykorzystywaniem tego potencjału w AML/MDS. Po drugie, chcielibyśmy wprowadzić dwa kolejne projekty do fazy przedklinicznej i być może nie sprzedawać ich na tak wczesnym etapie, jak byśmy to zrobili jeszcze 3, czy 5 lat temu" powiedział Przewięźlikowski podczas wideokonferencji.

"Po trzecie, planujemy [...] zwiększyć wydatki na odkrywanie leków. Trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o odkrywanie, to w porównaniu do rynku międzynarodowego, Ryvu robi to bardzo tanio, bo mamy na wszystkie projekty praktycznie ok. 50 % finansowania grantowego, a po drugie koszty pracy w Polsce są mimo wszystko niższe niż np. w Bostonie czy San Francisco. W związku z tym alokowanie znaczącej ilości środków w naszym nowym centrum badawczo-rozwojowym w discovery jest logiczne z punktu widzenia akcjonariuszy" - dodał prezes.

Ryvu opublikowało dziś strategię na lata 2020-2022, w ramach której zamierza zainwestować do końca 2021 r. ponad 220 mln zł, z czego ok. 190 mln zł zostanie przeznaczone na badania i rozwój nad nowymi terapiami przeciwnowotworowymi. Poza kapitałem pozyskanym od inwestorów, spółka zamierza sfinansować projekty z grantów oraz środków własnych.

"Emisja akcji będzie skierowana do inwestorów kwalifikowanych - zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych, którzy dysponują większymi portfelami" - powiedział Przewięźlikowski.

Dodał, że w planach są kolejne emisje akcji oraz uruchamianie programów motywacyjnych dla pracowników Ryvu.

"Zapewne, zanim Ryvu dojdzie do zatwierdzenia swoich pierwszych cząsteczek. będziemy prowadzili kolejne emisje akcji. Będziemy również uruchamiali programy opcyjne dla pracowników. Będziemy się starali przypilnować tego, że jeżeli takie programy zostaną uruchomione, to będzie to klasyczny win-win zarówno dla pracowników, jak i dla akcjonariuszy. Na pewno będziemy z tego mechanizmu korzystać, jest to typowa praktyka spółek biotechnologicznych" - podkreślił.

Na realizację przyjętej strategii Ryvu planuje przeznaczyć do końca 2021 roku 227,4 mln zł, z czego 33,5 mln zł na rozwój SEL120 w AML/MDS, w tym zakończenie badania fazy I, 34,3 mln zł na rozwój kliniczny SEL120 poprzez rozpoczęcie nowej I fazy badania klinicznego w wybranych wskazaniach guzów litych, 32,3 mln zł na rozwój projektów przedklinicznych, obejmujących rozpoczęcie badania klinicznego dla dwóch programów obszaru immuno-onkologii: antagonisty A2A/B oraz agonisty STING, 75,3 mln zł na rozwój programów fazy odkrycia w obszarach syntetycznej letalności oraz immuno-onkologii, 16,6 mln zł na infrastrukturę Centrum Odkrywania Leków Ryvu oraz nakłady odtworzeniowe z nim związane, zaś 35,5 mln zł na pokrycie kosztów ogólnych i administracyjnych

Pozyskane w ramach planowanej emisji środki Ryvu chce przeznaczyć w znacznej części na projekt SEL120, w tym na rozwój związku w nowych wskazaniach terapeutycznych.

"Zastanowimy się nad komercjalizacją SEL120 wtedy, jak będziemy mieć wyniki z I fazy badań klinicznych, jak będzie pakiet danych czy ta cząsteczka będzie mogła być rozwijana samodzielnie w Ryvu, czy lepiej, żeby była sprzedana. Jeżeli się okaże np. że, aby wykorzystać w pełni jej potencjał trzeba wykonać 20 badań klinicznych, to wtedy będzie nas to bardziej skłaniało do partneringu, ale na dziś zakładamy, że w najbliższych okresach zarówno to badanie w AML/MD, jak i w guzach litych prowadzimy samodzielnie" - podkreślił prezes.

Dodał, że Ryvu zamierza podpisywać umowy partneringowe dla wybranych programów wczesnej fazy ze spółkami biotechnologicznymi lub farmaceutycznymi, w tym co najmniej jedną umowę partneringową w 2020 r.

"Prowadzimy rozmowy w tej chwili na zasadzie due diligence i porozumienia o poufności. Mamy też term sheet - na więcej niż jeden na projekt z naszego pipeline. Jakie będą dalsze los tych rozmów, oczywiście, będziemy informowali na bieżąco" - powiedział Przewięźlikowski.

Spółka zamierza także nadal korzystać ze wsparcie w postaci grantów. Oczekuje także kamieni milowych z projektów, ale ocenia, że w tym roku możliwy jest jeden milestone.

"W tym roku podpisaliśmy już 2 umowy grantowe na projekt SMARCA i na projekt HPK1. Oczywiście rozważane jest składanie wniosków o kolejne granty. W tej chwili nie mamy żadnego w rozpatrywaniu. Nie wykluczam złożenia w drugiej połowie roku złożenia wniosków w kolejnych konkursach. Jeśli chodzi o milestony, to jest szansa na milestone z Mercka. Jeżeli Merk wejdzie w kolejny etap badań z tą cząsteczką, którą mamy, to jest jeden możliwy milestone. Jeżeli chodzi o LLS, to dostajemy milestony w miarę, jak to badanie posuwa się do przodu. Jeżeli chodzi o Galapagos, to jest przyszły rok - wcześniej nie ma szans, a jeśli chodzi o Menarini, to nie spodziewamy się, aby w tym roku były jakieś milestony, natomiast prowadzimy intensywne rozmowy partneringowe o kolejnych projektach" - wymienił Przewięźlikowski.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

