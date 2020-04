Ryvu Therapeutics liczy na jedną lub dwie kolejne umowy partneringowe w 2020 r.

"Projekt SEL24 idzie dobrze, mamy nadzieję, że również SEL120 będzie szedł zgodnie z planami i nominujemy kolejną po adenozynie cząsteczkę - najprawdopodobniej z projektu Sting jako kandydata przedklinicznego, że projekt adenozynowy wejdzie formalnie w badania kliniczne i że do końca tego roku jeden, dwa deale we wczesnym pipeline będziemy w stanie zawrzeć" - powiedział Przewięźlikowski podczas wideokonferencji.

Spółka zakończyła I fazę badań klinicznych SEL24 u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML). Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, publikacja wyników I fazy przez Menarini - partnera, który rozwija ten projekt, nastąpi podczas najbliższych konferencji naukowych - jeszcze w I poł. tego roku. Ryvu rozpoczęło już nabór pacjentów to II fazy badania klinicznego, która ma potrwać do 2021 roku.

"Badanie w Europie powinno ruszyć w II połowie tego roku. Myślę, że będzie prowadzone też w naszym kraju, ale to jest oczywiście decyzja Menarini. My ich do tego gorąco namawiamy" - powiedział prezes.

Zgodnie z umową, spółka otrzyma płatność z góry w wysokości 1,5 mln euro (6 808 350 zł przeliczone po kursie 1 euro = 4,5389 zł), jak również będzie upoważniona do otrzymania łącznych płatności w wysokości do 53,5 mln euro (242 831 150 zł przeliczone po powyższym kursie) w przypadku pomyślnego rozwoju i komercjalizacji potencjalnego leku, który zostanie stworzony w oparciu wyniki współpracy.

"Na ten projekt wydaliśmy do tej pory ok. kilkanaście milionów złotych, przy czym wykorzystywaliśmy również finansowanie grantowe. Z własnych środków to jest kilka milionów złotych i myślę, że już pierwsza płatność z Galapagos zwróci nam koszty poniesione do tej pory, natomiast cały upside w postaci milestonów, tantiem to jest coś, co jest najbardziej atrakcyjne jako zwrot z tego projektu" - powiedział Przewięźlikowski.