Ryvu Therapeutics: Ośrodki w USA wznawiają rekrutację pacjentów

"To również są dane pokazujące, że SEL120 ma świetny potencjał kombinacji z już dopuszczonym lekiem, inhibitorem Bcl-2 o nazwie venetoclax. Wyjaśniamy tam molekularny mechanizm działania tego efektu synergistycznego. Jest to o tyle ważne, że venetoclax staje się jednym z podstawowych leków dla chorych z ostrą białaczką szpikową. Z kolei nasze dane, które prezentujemy - zarówno in vitro, jak in vivo - wskazują na duży potencjał kombinacji SEL120 z venetoclaxem" - powiedział.