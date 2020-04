Rząd chce określić zasady dopłat do oprocentowania kredytów

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w II kwartale.

Celem regulacji jest "utrzymanie płynności finansowej w sektorach dotkniętych ekonomicznie koronawirusem". Służyć temu ma wdrożenie programu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom.

"Dopłaty do oprocentowania będą stosowane do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, w szczególności krótkoterminowej i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z COVID-19" - poinformowano.

Dopłaty mają być stosowane do kredytów udzielonych na podstawie umów kredytu zawartych od dnia wejścia w życie planowanej ustawy, a także do kredytów udzielonych przed dniem jej wejścia w życie, jeżeli umowy kredytowe zostaną dostosowane do warunków określonych w ustawie.