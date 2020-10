Rząd planuje rozszerzenie odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych

Planowane zmiany dotyczą przygotowania i wdrożenia przepisów, umożliwiających pociągnięcie do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów w publicznych w przypadku udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a także w związku z inicjatywą Najwyższej Izby Kontroli (NIK) odnoszącą się do wprowadzenia do katalogu czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych zachowań związanych z naruszeniami przepisów w zakresie udzielania zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych, podano także.