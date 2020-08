Rząd planuje wprowadzenie ewidencji winnic i certyfikację winorośli

Utworzenie ewidencji winnic ma z kolei umożliwić producentom wina dostęp do informacji o plantacjach winorośli w Polsce, z których winogrona będą mogły być wykorzystywane do produkcji wina. Rejestr ten ma umożliwić także usprawnienie oceny potencjału produkcyjnego, co jest niezbędne z punktu widzenia przepisów UE (m.in. rozporządzeń Komisji nr 1308/2013, nr 2018/274, nr 2018/273, nr 2019/33 oraz nr 2019/34 regulujących funkcjonowanie rynku produktów rolnych i rynku wina).