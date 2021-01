Rząd przedłuża wsparcie dla firm, funkcjonujące w ramach tarczy 6.0

"Rząd chce udzielić dalszego wsparcia przedsiębiorcom, którzy są dotknięci ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19. Będzie to kolejny pakiet osłonowy dla firm działających w najbardziej poszkodowanych branżach, który pomoże zapobiec utracie płynności finansowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej . Wsparcie zostanie skierowane m.in. do hoteli, restauracji czy obiektów kulturalnych" - czytamy w komunikacie.

Świadczenie ma być wypłacane w sytuacji, gdy przychód z działalności - w rozumieniu przepisów podatkowych - uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy - w wyniku COVID-19 - o co najmniej 40%. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy mogą być składane do 31 marca 2021 r.

Świadczenie ma być udzielane w przy spadku przychodu z działalności - w rozumieniu przepisów podatkowych - uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 40% w stosunku do okresu porównawczego.

? Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej - do 5 tys. zł

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta będzie mógł, na podstawie umowy, udzielić jednorazowej dotacji ze środków Funduszu Pracy. Prawo do dotacji będą mieli mikroprzedsiębiorcy, których przychód z działalności - w rozumieniu przepisów podatkowych - uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku - w wyniku COVID-19 - będzie niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Dotacje mają być finansowane ze środków Funduszu Pracy zasilonego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.