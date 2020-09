Rząd przyjął ostateczną wersję projektu budżetu na 2021r. z 82,3 mld zł deficytu

" Dochody planujemy w budżecie na poziomie 404,4 mld zł, wydatki - na poziomie 486,7 mld zł. W związku z tym widać, że pojawia się deficyt, wynoszący ok. 3,8% [PKB]" - powiedział Morawiecki na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

"Według metodologii unijnej, nasz dług będzie oscylował wokół 60% [PKB]. Na koniec 2021 r. pewnie okaże się, że [wyniesie] mniej. Natomiast najważniejszy dla nas jest dług liczony według metodologii krajowej. Chcemy, żeby ten limit konstytucyjny był utrzymywany. Plan na poziomie ok. 50,4% [PKB], a w przyszłym roku - 52,7% [PKB] - a więc daleko jeszcze do tej granicy nawet 55%, a co dopiero 60%" - dodał premier.