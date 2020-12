Rząd przyjął projekt noweli dot. waloryzacji rent i emerytur z FUS w 2021 r.

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 37,5 zł. W przypadku osób pobierających emeryturę częściową kwota waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż połowa kwoty waloryzacji, tj. 25 zł. Podwyższenie świadczeń przedemerytalnych polegać będzie na dodaniu do świadczenia przedemerytalnego kwoty 50 zł.

Do 2 450 zł podwyższona będzie kwota graniczna uprawniająca do przyznania świadczenia wyrównawczego, na podstawie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Do 1 750 zł ma zostać podwyższony miesięczny próg wysokości otrzymywanych świadczeń, uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.