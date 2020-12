Rząd zamierza wprowadzić hierarchię środków ochrony konsumenta od 2022 r.

Projekt dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Celem projektu jest wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych ,,DCD", oraz dyrektywy 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów ,,SGD". Dyrektywy te weszły w życie z dniem 11 czerwca 2019 r., a państwa członkowskie zobowiązane są do przyjęcia wdrażających je przepisów do 1 lipca 2021 r., z mocą od 1 stycznia 2022 r.