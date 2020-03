S&P: Większość banków w Europie powinna poradzić sobie z szokiem dot. COVID-19

Chociaż sytuacja 100 największych europejskich banków jest stabilna, to "wysoka zmienność rynku skomplikuje ryzyko zarządzania, w szczególności w przypadku banków prowadzących działalność w zakresie sprzedaży i handlu, chociaż również zapewni możliwości wynikające z popytu klientów i zwiększanie spreadów dla produktów zabezpieczających" - podano w komunikacie.

Firmy te mogą cierpieć z powodu natychmiastowej utraty dostępu do płynności, ale te, która są oceniane przez S&P mają - jak podkreślono - ograniczone potrzeby w zakresie refinansowania w 2020 i 2021 r.

Spadek PKB w strefie euro będzie widoczny w pierwszym kwartale roku i będzie szczególnie wyraźny we Włoszech. Według prognozy, poprawa rozpocznie się od końca czerwca, może być jednak niestabilna ze względu na zmieniającą się sytuację. Dalsza aprecjacja euro w stosunku do dolara amerykańskiego i stłumiony wzrost gospodarczy w USA z powodu pandemii to główne wady scenariusza gospodarczego, biorąc pod uwagę jego potencjalny wpływ na europejski eksport.