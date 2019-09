Sąd oddalił zarzuty dłużnika ZM Henryk Kania ws. uchwał z 5 września

4) postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy z 11 września 2019 r., wydane w sprawie o sygn. akt X GRp 6/19/2, w sprawie wniosków dłużnika z dnia 5 września 2019 r., w którym sędzia komisarz postanowił: (i) odrzucić wniosek o wykonanie przez sędziego-komisarza czynności zastrzeżonej dla rady wierzycieli, tj. wyrażenia zgody na zawarcie przez dłużnika umowy dzierżawy z HK Trade Sp. z o.o.; (ii) odrzucić wniosek o oddalenie wniosku nadzorcy sądowego w przedmiocie uchylenia zarządu własnego dłużnika i ustanowienie zarządcy. Sędzia komisarz wskazał, iż rada wierzycieli w dniu 5 września 2019 r. przystąpiła do głosowania nad uchwałą w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy przedsiębiorstwa ZMHK na warunkach przedstawionych przez HK Trade Sp. z o.o. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała nie została podjęta, co oznacza, że rada wierzycieli opowiedziała się przeciwko zawarciu umowy dzierżawy z HK Trade Sp. z o.o. Należy więc stwierdzić, iż rada

wierzycieli podjęła wymagane od niej czynności. Jeśli zaś chodzi o wniosek dłużnika o oddalenie wniosku nadzorcy sądowego w przedmiocie uchylenia zarządu własnego dłużnika i ustanowienie zarządcy, to postanowienie w tej sprawie zostało już wydane przez Sąd Upadłościowy w dniu 6 września 2019 r." - czytamy w komunikacie.