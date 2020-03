Santander BP: KNF zaleciła bankowi zatrzymanie min. 50% zysku za 2019 r.

"W zaleceniu Komisja potwierdziła, że według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, w zakresie podstawowych kryteriów polityki dywidendowej banków komercyjnych, bank spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty dywidendy w wysokości do 100% zysku netto wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Po zastosowaniu dodatkowych kryteriów z tytułu posiadanego przez bank istotnego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych dokonano korekty stopy wypłaty dywidendy o 50 pkt proc. W konsekwencji maksymalna stopa dywidendy po zastosowaniu dodatkowych kryteriów może wynieść do 50% zysku wypracowanego w roku 2019" - czytamy w komunikacie.