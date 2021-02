Santander BP obserwuje większe zainteresowanie niektórych branż kredytowaniem

"Liczymy na to, że spowolnienie było czasowe i nastąpi zwiększenie ożywienia kredytowania. Nasze prognozy zakładają, że kredyty ogółem wzrosną w sektorze o ok. 4% w tym roku" - powiedział prezes.

"Uważam, że zaadaptowaliśmy się do nowej rzeczywistości bardzo szybko. To był rok niejednorodnych kwartałów. Pozytywnie oceniam tempo, w jakim dostosowaliśmy się do nowej sytuacji, wdrożyliśmy procesy cyfrowe, znacząco przyspieszyliśmy prace w tym obszarze" - dodał.

"Za nami trudny i pełen wyzwań okres. Widzimy, że choć klienci wracają do placówek, to nadal jest to mniejszy ruch przed pandemią - w IV kwartale było to ok. 72% wobec sytuacji sprzed pandemii" - zaznaczył.