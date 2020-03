Santander BP rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

"Zarząd Santander Bank Polska informuje, że stosując się do oczekiwań Komisji Nadzoru Finansowego określonych w piśmie z dnia 26 marca 2020 r. podjął dzisiaj uchwałę rekomendującą zatrzymanie całości zysku netto osiągniętego przez bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku w kwocie 2 113 523 989,28 zł i przeznaczenie na kapitał rezerwowy 50% zysku netto banku tj. kwoty 1 056 761 994,64 zł, natomiast kwotę 1 056 761 994,64 zł pozostawić niepodzieloną" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników za 2019 rok.