Santander BP: W długi weekend skokowy wzrost liczby płatności kartami za noclegi

"Patrząc na czas w okolicach Bożego Ciała [środa - niedziela] i 10 dni przed Bożym Ciałem poziom wyjazdów (mierzony na podstawie zwyczajowych miejsc płatności) można określić jako analogiczny względem ubiegłego roku. To pokazuje, że w długi weekend wróciliśmy do relatywnej 'normalności' sprzed pandemii" - powiedział data scientist w Santander Bank Polska Przemysław Chojecki, cytowany w komunikacie.

"Mimo że wartość transakcji klientów banku w branży spożywczej utrzymuje się na wysokim poziomie (ponad 50% więcej w ujęciu 3 tygodniowym rok do roku), co może wskazywać, że nadal dużo gotują w domu, to w długi weekend płacili za jedzenie na mieście tyle, co przed COVID-19, a nawet więcej niż w okolicach Bożego Ciała w 2019 r." - czytamy w komunikacie.